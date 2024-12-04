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  4. Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
04.12.2024 09:09
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Çorum'da, darbettikleri kişinin aracını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Ö.A, Y.G. ve M.Ç, Cemilbey köyü yakınlarında E.Y'yi darbetti, ardından E.Y'nin otomobilini gasbetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda araçla ambulansı takip etmeye başladığı belirlenen şüphelilerden Ö.A. ve Y.G, acil servis girişinde E.Y'ye saldırmak üzereyken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Diğer şüpheli M.Ç. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da uzman çavuş olarak görev yapan ve darp sonucu burnu kırılan E.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler:
Asker Çorum gasp Adliye uzman

Çorum Namaz Vakitleri 4 Aralık Çarşamba

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Sabah
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