YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. GÜNCELLEME - Çorum'da otomobilin altında bulunan patlayıcı fünyeyle imha edildi

GÜNCELLEME - Çorum'da otomobilin altında bulunan patlayıcı fünyeyle imha edildi

07.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracının altına patlayıcı düzeneği yerleştirilen kadının daha önce dini nikahla yaşadığı kişi şüpheli olarak gözaltına alındı ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI VE MAĞDUR KADININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da park halindeki otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı, polis ekiplerince fünyeyle imha edildi.

Sakarya 3. Cadde'de 19 AAB 163 plakalı otomobilin altından gelen sesleri duyan Hatun Demir, aracını park ederek indi. Otomobilinin altında şüpheli paket olduğunu gören Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, şüpheli pakette patlayıcı madde olduğunu tespit etmesi üzerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

Aracın altından çıkartılarak yolun kenarına alınan patlayıcı fünyeyle imha edildi. Bu sırada çıkan patlama sesi, kentin birçok yerinden duyuldu. Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, olayın ardından yürüttükleri soruşturma kapsamında araca patlayıcı yerleştirdiği iddia edilen K.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren K.K'nin suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Daha önce de K.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin silahlarla ateş etmesi sonucu Hatun Demir'in kolundan hafif yaralandığı, bir kişinin tutuklandığı olayda K.K'nin çıkarıldığı hakimlikçe ayağına elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otomobilinin altına patlayıcı düzeneği yerleştirilen Hatun Demir, gazetecilere, evinin önünde park halinde bulunan arabasının altına kimin patlayıcı koyduğunu görmediğini ancak K.K'den şüphelendiğini ifade etti.

Akşam aracıyla seyir halindeyken kasislerden geçtiği sırada aracının altından yabancı sesler duyduğunu belirten Demir, "Evin önüne geldiğimde arabanın altına baktım. Arabanın altında üzerinde pil ve kablolar olan bir şey vardı. Bomba olabileceğini düşündüm ve polisi aradım. Polis geldi ve patlattı." diye konuştu.

K.K'nin kendisinden ayrılmak istemediğini dile getiren Demir, "Biz K. ile 5 yıldır dini nikahlı evliydik. Ayrılmak istedim, eve dönmemi istedi. Herhalde onun için öyle bir şey yaptı. Ayrılmak istemiyor ama ben birlikte olamayacağımızı söyledim. Resmi nikahımız ve çocuğumuz yok." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:51
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Çalışkan Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Ünsal Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.