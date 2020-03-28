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GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı

YOZGAT HABERLERİ  | 28.03.2020 23:28 | Son Güncelleme

KÖYE MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLMESİ TALİMATI EKLENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyündeki karantinayla ilgili bilgi aldı.

Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından, Çekerek Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve köy muhtarı Cemal Aktaş'ı telefonla arayarak, son durum hakkında bilgi aldı.

Köy muhtarı Aktaş, cep telefonları ile haberleşmede sıkıntıların yaşandığını iletmesi üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, köye mobil baz istasyonu gönderilmesi için talimat verdi.

Yozgat Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Yukarıkarahacılı köyünün karantinaya alındığını duyurmuştu.

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Çekerek Karantina koronavirüs yozgat

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