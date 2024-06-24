Dalaman Çayı'nda kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedine ulaşıldı

Dalaman ilçesinde, Hasan Salih (17) arkadaşlarıyla dün, Akçataş Mahallesi mevkisinden çaya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gencin izine rastlanmaması üzerine çayda, bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaya, AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, MAG ve İHH ekipleri de destek verdi.

Ekipler tarafından Salih'in cesedine ulaşıldı. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için cenaze Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





