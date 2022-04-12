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GÜNCELLEME - Denizli'de asitli saldırıda bulunan kişi tutuklandı

12.04.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ VE YARALININ SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, tartıştığı kişinin yüzüne asit türü sıvı atan şüpheli tutuklandı.

Tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Kaydı'ya (37) asitli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.P. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

H.P, adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusunu yönelten gazetecilere, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi.

Öte yandan, yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenilen Muzaffer Kaydı'nın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

İlk başta sol gözünde görme yetisini kaybeden Kaydı'nın operasyon ve müdahaleyle yeniden görmeye başladığı öğrenildi.

- Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, H.P'nin bir süre konuştuğu Kaydı'nın yüzüne, yanında getirdiği termostaki asit türü sıvıyı dökmesi ve ardından kaçması yer alıyor.

Merkezefendi ilçesinde dün tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı, iş yerine gelen H.P'nin asitli saldırısına uğramıştı. Kaçan zanlı yakalanmış, Kaydı hastaneye kaldırılmıştı.

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