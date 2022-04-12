GÜNCELLEME - Denizli'de asitli saldırıda bulunan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, tartıştığı kişinin yüzüne asit türü sıvı atan şüpheli tutuklandı.

Tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Kaydı'ya (37) asitli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.P. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

H.P, adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusunu yönelten gazetecilere, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi.

Öte yandan, yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenilen Muzaffer Kaydı'nın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

İlk başta sol gözünde görme yetisini kaybeden Kaydı'nın operasyon ve müdahaleyle yeniden görmeye başladığı öğrenildi.

- Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, H.P'nin bir süre konuştuğu Kaydı'nın yüzüne, yanında getirdiği termostaki asit türü sıvıyı dökmesi ve ardından kaçması yer alıyor.

Merkezefendi ilçesinde dün tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı, iş yerine gelen H.P'nin asitli saldırısına uğramıştı. Kaçan zanlı yakalanmış, Kaydı hastaneye kaldırılmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz