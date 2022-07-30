YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. GÜNCELLEME - Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altında

GÜNCELLEME - Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altında

30.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Valiliği: - "Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ, VALİLİK AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün depo olarak kullandığı Şirinköy Mahallesi'ndeki merkezde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının yanı sıra TOMA'larla da yangına müdahale edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, çevredeki yolları trafiğe kapattı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı depoda oto lastiklerinin de bulunduğu sarf malzemenin yer aldığı belirtildi.

TOMA'ların da katılımıyla yangına 30 araçla kısa sürede müdahale edildiği ve çevreye sirayetinin önlendiği kaydedilirken, "Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından çevredeki yolların trafiğe açılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangınDenizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın
Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurduÇöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu
Sivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olduSivasspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli emniyet

Denizli Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:05
Akşam
20:22
Yatsı
21:52
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.