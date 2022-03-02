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GÜNCELLEME - Denizli'de eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen şüpheli tutuklandı

02.03.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katil zanlısının, annesine ulaşamadığını mesajla bildiren 10 yaşındaki kızına, "Annenden haberim yok, istersen polisi arayalım" şeklinde karşılık verdiği belirlendi - Cinayet sırasında, maktul Fatma Çetin'in bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun da evde bulunduğu öğrenildi ADLİ SÜREÇ, CENAZE TÖRENİ, RÖPORTAJ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski karısını boğduktan sonra Serinhisar ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin’den haber alamayan eşi Mehmet Çetin, dün akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kent merkezinde bir süre arama yapan Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi E.K’yi (39) ifade için karakola çağırdı.

Burada çelişkili ifadeler veren E.K, alındığı çapraz sorguda, eski karısının evine gidip onu boğduğunu, bir çuvala koyup otomobiline taşıdığı cesedi, evden yaklaşık 45 kilometre ötedeki Kefe Yaylası yakınlarında gömdüğünü itiraf etti.

Ekipler, zanlının yer göstermesi sonucu, cesedin gömülü olduğu ormanlık alandaki bölgeyi saptadı.

Üstü çalılarla örtülmüş bölgede yapılan kazıda Çetin'in cesedine ulaştı.

Zanlı, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Cenaze toprağa verildi

Çetin'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından, yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, evinde helallik alınmasının ardından Korucuk Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

- Maktul Fatma Çetin'in eşi anlattı

Maktul Fatma Çetin'in eşi Mehmet Çetin, morgda eşinin cenazesini beklerken gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısının evlerine gelip cinayeti işlediği sırada kendisinin işte olduğunu belirtti.

Eşinin kaybolduğu haberini, eve gelip annesini bulamayan 10 yaşındaki üvey kızından öğrendiğini anlatan Çetin, kendisinin de durumu polise bildirdiğini aktararak şöyle dedi:

"Ben işten çıkıp eve geldim. Geldiğimde polisler evdeydi. Olayın olduğunu öğrendim. E.K. evin kapısını açıp, eşimi ittirip içeriye girmiş. İçeride baya boğuşmalar olmuş. Sonra battaniyeye sarıp evden çıkmış. İnsan böyle bir şey yapamaz. Zorla eve girip eşimi darp etmiş. En son eşimle cumartesi günü telefonla konuşup eşimi rahatsız etmişti."

Maktulün kız kardeşi Elvan Karakurt ise katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

- Kızına, "Annenden haberim yok" diye mesaj atmış

Fatma Çetin ile katil zanlısının 10 yaşındaki ortak kızlarının, evde annesini göremeyince, üvey babasını ardından öz babasına da mesaj atarak annesinden haberinin olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Katil zanlısının, "Annenden haberim yok, istersen polisi arayalım" şeklinde karşılık verdiği belirlendi.

- Çetin'in bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuk da evdeymiş

Maktul Fatma Çetin'in, son iki gündür, anne babası çalışan 4 yaşındaki bir erkek çocuğa bakıcılık yaptığı öğrenildi.

Çocuğun, cinayetin işlendiği anda evde bulunduğu ve Çetin'in 10 yaşındaki kızı eve gelinceye kadar geçen 3 saat boyunca evde tek başına kaldığı öğrenildi.

Diğer yandan katil zanlısının, apartmandan çıkarken, buradaki güvenlik kameralarına yakalanmama düşüncesiyle, tüm daireler için elektriği keserek apartmandan ayrıldığı öğrenildi.

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