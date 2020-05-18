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GÜNCELLEME - Denizli'de evine dönmeyen 69 yaşındaki kişi ölü bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.05.2020 18:38 | Son Güncelleme

KAYIP KİŞİNİN ÖLÜ BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Denizli'de evine dönmeyen 69 yaşındaki kişi ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 65 ve üzeri yaştakiler ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma serbestisinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan 69 yaşındaki kişi, aynı sokaktaki bir apartmanda ölü bulundu.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kamacı (69), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dün uygulanan sokağa çıkma serbestisinde evden çıktı.

Serbestinin bittiği saat 18.00'de evine dönmeyen Kamacı için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kamacı'nın bulunması için arama çalışması başlatan emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Alzaymır hastası olan ve kullandığı ilaçlar nedeniyle hafıza kaybı sorunu yaşadığı öğrenilen Kamacı, evinin bulunduğu apartmana yakın konumdaki bir apartmanda dördüncü kattaki bir dairenin kapısı önünde hareketsiz yatar durumda bulundu.

Sağlık görevlileri, Hüseyin Kamacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamacı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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