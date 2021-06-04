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GÜNCELLEME - Denizli'de midibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04.06.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER İLE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde midibüsün yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haytabey Mahallesi'nde seyir halinde olan İbrahim Doğru'nun (65) kullandığı 20 BS 567 plakalı midibüs, yol kenarında park halindeki 48 AN 224 plakalı otomobile çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Her iki aracın da yoldan şarampole yaklaşık 30 metre aşağıya düştüğü kazada, midibüs içindeki sürücü Doğru ile yanındaki Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney'in (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk ise itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Yasin Coşkun'un yol kenarına park ettiği aracından ayrıldığı için kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Midibüs içinde hayatını kaybeden 1'i kadın 3 kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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