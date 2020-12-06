GÜNCELLEME - Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi kavşağında Şanlıurfa yönünden gelen Recep Tanış'ın kullandığı 53 HL 857 plakalı otomobil ile Barış Bahçeli'nin kullandığı 21 TT 0939 plakalı taksi çarpıştı.

İki aracının sürücüsü ile araçlardaki Mehmet Şerif Çiçek ve Vedat Surum yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yol kontrolünü sağlamak için olay yerinde bulunan polis memurlarından M.K'ya Şanlıurfa yönünden gelen C.E'nin kullandığı 07 YSH 94 plakalı pikap çarptı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru M.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

- Yaralıların sağlık durumları iyi

Polise çarpan C.E. gözaltına alınırken kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

