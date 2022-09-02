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GÜNCELLEME - Düzce'de ağabeyini öldüren, kız kardeşini yaralayan şüpheli yakalandı

02.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki kavgada ağabeyini öldüren, kız kardeşini yaralayan şüpheli ormanlık alanda gözaltına alındı.

Küpler köyünde yaşayan Adem K. ile ağabeyi Kadem K. ve kız kardeşi Neriman K. arasında fındık bahçesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Adem K. baltayla ağabeyi Kadem ve kız kardeşi Neriman K'ye saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kadem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Neriman K, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ormanlık alanda geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında, orman yolunda jandarma tarafından yakalanan Adem K'nın Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığına getirildiği ve ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

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