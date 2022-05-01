GÜNCELLEME - Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Durdu Alkan (48), bayramlaşma maksadıyla Bolu'dan yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada eşiyle tartışmaya başlayan Alkan, av tüfeğiyle ateş ederek eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sol bacağından yaralanan ve ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Alkan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Köydeki ormanlık alana kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince kısa sürede av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

