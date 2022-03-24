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GÜNCELLEME - Düzce'de köpeğe kötü muamele yapan kişi gözaltına alındı

24.03.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi ve bakım amaçlı koruma altına alındığı bildirildi KÖPEĞİN SAHİBİNİN GÖZALTINA ALINMASI VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köpeğine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yalı Mahallesi'ndeki tesise gelen kişinin, tasmayla gezdirdiği köpeğine şiddet uyguladığını gören çevredeki bir kadın, hayvanın sahibine tepki gösterdi.

İhbar üzerine, bir vatandaşın cep telefonuna da yansıyan olayın görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan darp konusuyla ilgili köpeğin sahibinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Köpeğin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerce tedavi ve bakım amaçlı koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, "Köpeğe karşı zalimce tutum takınan şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığımız tarafından adli işlem yapılmakta olup Akçakoca Kaymakamlığımız tarafından da idari işlem uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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