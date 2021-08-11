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GÜNCELLEME - Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı soruşturması

11.08.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye çıktı - İki şüpheli "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı YENİ TUTUKLAMA BİLGİSİ EKLENDİ

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı" soruşturması kapsamında, şüpheli Y.G'nin ardından M.A. da tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler M.A ile A.K. ifade işlemi için soruşturma savcısına çıkarıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.A, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanan Y.G. ise sabah saatlerinde tutuklanmıştı.

Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şüpheliler Y.G ve M.A hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Kaplan, intihar etmişti.

Daha önce gözaltına alınan şüpheliler Y.G ve M.A farklı tarihlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine şüpheli Y.G. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

Soruşturmanın firari şüphelisi M.A ile A.K de gözaltına alınmıştı.

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