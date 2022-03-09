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GÜNCELLEME - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

09.03.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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EDİRNE (AA) - Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, mühendis, müfettiş, astsubay, uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

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