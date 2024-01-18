Edirne'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan grup tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ üyesi olma suçundan aranan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürleri olduğu belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen bu kişiler, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

