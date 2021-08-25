GÜNCELLEME - Edirne'de kontrol altına alınan ormanlık alanda yangında soğutma çalışmaları sürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gülçavuş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Keşan Orman İşletme Şefliği ile belediye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı, fakat hava şartları ve rüzgarın etkisi de var. Söndürme çalışması devam ediyor." dedi.

- Soğutma çalışmaları sürüyor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına ATV aracında çıkan yangının ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği bildirildi.

Yangında soğutma çalışmasının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Gülçavuş köyünde ATV aracından çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 2 helikopter, 4 arazöz, 2 grayder, 2 İMA, 2 hizmet vasıta aracı, 1 itfaiye aracı ve 35 Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yanan sahanın Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce 10 gün içinde temizlenerek ivedilikle ağaç dikim programına alınacağı da kaydedildi.

Gülçavuş Muhtarı Levent Karakaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve çocuğunun ATV ile yolculukları sırasında alev alan aracı terk ettiklerini ve araç yangının ormana sıçradığının belirtildiğini ifade etti.

Karakaş, 30 dönüme yakın ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

