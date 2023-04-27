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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

27.04.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Datça açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça'ya 110 kilometrelik uzaklıktaki depremin, 54 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir sıkıntılı ihbar almadıklarını, olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, deprem Muğla'nın yanı sıra Antalya'da da hissedildi.

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deprem antalya Muğla Datça

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