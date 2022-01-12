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GÜNCELLEME - Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

12.01.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD AÇIKLAMASI EKLENDİ

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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