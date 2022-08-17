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GÜNCELLEME - Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

17.08.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin bölgeye intikal ettiği, olumsuz herhangi bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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