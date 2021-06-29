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GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem

29.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Valiliği: - "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup olumsuz herhangi bir ihbar ve bildirim yapılmamıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup olumsuz herhangi bir ihbar ve bildirim yapılmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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