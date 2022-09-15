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  4. GÜNCELLEME - Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

GÜNCELLEME - Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

15.09.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk: - "Çok şükür, şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alınıyor" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı.

Karyağdı Mahallesi İsmail-Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yerinin önünde esnafla sohbet eden Aydın'a kimliği henüz belirlenemeyen, başında kask bulunan motosikletteki kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası plakası belirlenemeyen motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Başkan Yardımcısı Aydın'ın sağlık durumu iyi

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'ın vücuduna 6 kurşunun isabet ettiğini söyledi.

Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öztürk, "Vücudundan 6 kurşun çıkarıldı ama çok şükür, şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alınıyor. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Öztürk, saldırganın en kısa zamanda yakalanması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Elmalı silahlı saldırı

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