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GÜNCELLEME - Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

15.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde başlatılan operasyon kapsamında 342 adrese baskın düzenlendi, 76 bin 846 litre sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 126 sahte bandrol ile 260 şişe alkol aroması ele geçirildi - Operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEME MİKTARI GÜNCELLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, Türkiye genelinde eş zamanlı "Zehir" operasyonu başlatıldı. Sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 76 bin 846 litre sahte/kaçak içki, 14 bin 440 etiket, 126 sahte bandrol ile 260 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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