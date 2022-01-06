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GÜNCELLEME - Erzincan'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

06.01.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kişilerin yurda kaçak geçişlerini organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüs ile otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 6'sı Bangladeş uyruklu, 11'i Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.Y, K.E.S. ve T.D. gözaltına alındı.

Söz konusu 3 organizatör, polisteki işlemlerinin ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimliklerinin belirlenmesi için kentteki spor salonuna götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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