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GÜNCELLEME - Erzincan'da heyelan nedeniyle kapanan 2 ilçe arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı

13.08.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN AÇILMASI EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da heyelan nedeniyle kapanan Çayırlı ve Otlukbeli ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte etkili sağanağın ardından kara yolunun Otlukbeli ayrımında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, suyla sürüklenerek yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Heyelan sırasında bölgeden geçen bir araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine jandarma, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

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