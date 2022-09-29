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GÜNCELLEME - Erzincan'da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

29.09.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü.

Kavakyolu Mahallesi'ndeki bir düğünde Afganistan uyruklu Mohsen Ahmedzade (25) ile Mohammad Davud Husseini arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Husseini bıçakla Ahmedzade'yi karnından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmedzade, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Husseini, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Husseini, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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