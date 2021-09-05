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GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ay önce sele kapılan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

05.09.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - “400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık” CENAZENİN TÜNELDEN ÇIKARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin İspir ilçesinde bir ay önce tünelde sele kapılan işçi Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bir aylık süreçte gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Ekiplerin bugün de sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucu tünelin en sonunda kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalıştık ve yeri geldi risk aldık. Kayıp işçimizin ailesi de devletimizin bu fedakarca çalışmasına bizzat olay yerinde izleyerek şahit oldu. Orada sadece su yoktu çamur ve balçık vardı. Ekiplerimiz yeri geldi beline kadar balçığın içine girdi ve o balçığı yoğun çalışmalarla tünelden çıkardık. 400 metre civarındaki tünelin en sonunda işçimizin cenazesine ulaştık. Çok üzücü bir olay yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kayıp işçinin ulaşılan cenazesi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu tünelden çıkarılarak cenaze nakil aracıyla İspir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Selahattin Karsli, İspir Kaymakamı Murat Acar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'da cenazenin çıkarılması çalışmalarını yakından takip etti.

- Olay geçmişi

Aksöyek, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalıştığı sırada sele kapılmıştı.

Mustafa Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı.

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