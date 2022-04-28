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GÜNCELLEME - Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü

28.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada Oltu Çayı'na düşen araçlardaki 1 hemşire öldü, 2 kişi yaralandı, suya kapılarak kaybolan sağlık personelinin anne ve babası ise aranıyor DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan iki otomobilin çaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, suya kapılan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü.

Sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö'nün kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Kamil Bulut ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp sağlık personelinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan anne Sevinç ve baba Kamil Bulut'u da arama çalışmaları sürüyor.

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