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GÜNCELLEME - Erzurum'da HES barajı borusundaki patlama heyelana yol açtı

24.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tortum ilçesinin Pehlivanlı Mahallesi'ndeki 10 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 kişi yaralandı - Vali Okay Memiş: - "HES'in kusuruyla ilgili gerek idari ve gerek adli her türlü soruşturma başlatıldı. Gereken de yapılacak ve zararlar da telafi edilecek" ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ'İN AÇIKLAMASI VE HEYELANDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Erzurum'un Tortum ilçesinde HES barajı borusundaki patlamadan kaynaklı heyelan meydana geldi.

Bağbaşı ve Pehlivanlı mahalleleri sınırındaki barajın patlayan borusundan sızan suyun yol açtığı heyelan nedeniyle mahalleler arasında bulunan bir köprü kullanılamaz hale geldi.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıklar ile Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinin de zarar gördüğü heyelandan sonra dere yatağında biriken sular, iş makineleriyle tahliye edildi.

Boruya müdahale ederken yaralanan İshak Yıldız (41), Erol Erkanlı (32) ile Murat Akçakoca ise Uzundere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ayrıca heyelan tehlikesi nedeniyle Pehlivanlı Mahallesi'ndeki 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları, Aras EDAŞ, jandarma ekipleri ve Tortum ile Uzundere belediyelerinin personelleri çalışmalarına başladı.

- "HES'in kusuruyla ilgili soruşturma başlatıldı"

Vali Okay Memiş, yetkililerle heyelan bölgesinde yaptığı incelemede gazetecilere, heyelanın dün gece meydana geldiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Olayın ardından bütün kurumların seferber olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Elektrik hatları da kesikti ve sabah olunca gördük ki büyük bir heyelanla karşı karşıyayız. Bu gördüğünüz alan büyük bir kitle ve içten içe o HES borularının patlaması sonrası zaman içerisinde suyla dolmuş ve yola gelmiş. Allah'tan o sırada araç geçmiyormuş ve heyelan olan bölgede ev yoktu. Can kaybı yaşanmadı. Bağbaşı ve Serdarlı yolunu kapatmak durumunda kaldık. Burada göl oluştu ve suyu tahliye ettikten sonra geçici yol vereceğiz. Elektrik hatlarını tamir edeceğiz, hayatı normale döndüreceğiz. HES'in kusuruyla ilgili gerek idari ve gerek adli her türlü soruşturma başlatıldı. Gereken de yapılacak ve zararlar da telafi edilecek. Vatandaşın zararı da varsa telafi edilecek. Bu tür olaylarda işletmecilerimize ders olsun. Gerekli tedbirleri alsınlar ki bu tür olaylar da olmasın."

Memiş, incelemelerinin ardından bölgede bulunan vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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