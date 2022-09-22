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  4. GÜNCELLEME- Esed rejimi medyası: Suriye açıklarında göçmen teknesi battı, 34 kişi öldü

GÜNCELLEME- Esed rejimi medyası: Suriye açıklarında göçmen teknesi battı, 34 kişi öldü

22.09.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE KURTARILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ

Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Beşşar Esed rejimine yakın sitelerdeki habere göre, Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin batısındaki Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battı.

Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, ilk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyrukluların bulunduğu toplam 34 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. 20 kişinin kurtarıldığı belirtilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rejime yakın haber sitelerinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknede en az 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

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