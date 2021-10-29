YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

29.10.2021 05:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE CAN KAYBI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak vatandaşları fabrikanın çevresinden uzaklaştırdı.

Geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, yangın enkazında yaptıkları incelemede E.B.'nin cansız bedenine ulaştı.

E.B.'nin naaşı yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ekim Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:53
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Denizli'de amca yeğen arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Murat Sancak'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.