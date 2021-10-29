GÜNCELLEME - Esenyurt'taki ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki kağıt ambalaj üretimi yapılan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak vatandaşları fabrikanın çevresinden uzaklaştırdı.
Geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.
Ekipler, yangın enkazında yaptıkları incelemede E.B.'nin cansız bedenine ulaştı.
E.B.'nin naaşı yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.
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