YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

21.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katil zanlısı eski ortağın Tokkal ailesinin evine taksiyle gittiğini güvenlik kameralarından belirleyen polis ekiplerinin, bu kişinin evinin yanındaki boş arazide maske, eldiven ve bere, bodrum katında da kanlı çoraplar ve ayakkabı bulduğu öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlunun da bulunduğu 4 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) ve bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 9 zanlı ise adliyeye getirildi.

- Olay yerinde gözyaşı dökerken gözaltına alınmış

Ekiplerin yaklaşık 400 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek yaptığı araştırmada, İlkay Tokkal ile borç meselesinden aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Mehmet Şerif B'nin 15 Şubat akşamı cinayetlerden önce evinden çıkıp bir süre yürüyerek bindiği taksiyle Tokkal ailesinin evine gittiği, dönüşte ise farklı bir güzergahtan yine taksiyle evinin yakınına kadar geldiği tespit edildi.

Katil zanlısının, eve geldiğinde önce kapıyı açan İlkay Tokkal'ı, ardından salona yönelip eşi ve çocuğunu bıçakladığı ileri sürüldü.

Şüphelinin, Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan ve önceki evliliğinden olan kızının kendisini telefonla arayıp yardım istemesi üzerine yanına çilingir alıp ailenin evine gittiği de ortaya çıktı.

Mehmet Şerif B'nin evi ve çevresinde arama yapan ekiplerin, bu kişinin evinin yanındaki boş arazide maske, eldiven ve bere, bodrum katında da kanlı çoraplar ve ayakkabı bulduğu öğrenildi. Bulunan eşya, incelenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

Ayrıca gazetecilerin evde aile bireylerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çektiği görüntülerde Mehmet Şerif B'nin gözyaşı dökerken gözaltına alınması yer aldı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210220210830220220210830nobetci
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210220210830220220210830nobetci
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
210220210830220220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli adliyede

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi

Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi

Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi stratejileri ele alındı

Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi stratejileri ele alındı

Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.