YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Eskişehir'de cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

02.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e (51) çarptı.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan araçta Erdem'in de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Murat A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir Şehir Hastanesinde tüp mide ameliyatlarına başlandıEskişehir Şehir Hastanesinde tüp mide ameliyatlarına başlandı
Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlardaOrdu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiCHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İYİ Parti Çip Bahadır Erdem kaza

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:36
Yatsı
20:58
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.