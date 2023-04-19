GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı servis aracı, İnönü-Bozüyük kara yolunun 7. kilometresinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak'ın (49) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Yılmaz, Ersin Gölpınar, Orkun Kervan ile Hüseyin Muhammet Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan servis otobüsü şoförü Zafer Bozdemir'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Otobüstekilerin, İnönü'deki bir fabrikanın işçileri olduğu ve mesailerine gitmek üzere araca bindiği öğrenildi.

"3 CANIMIZI OLAY YERİNDE BIRAKTIK. ÇOK ÜZGÜNÜZ."

Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 31 işçinin yaralandığını söyledi.

Kazadan dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sabah arkadaşlarımız işe giderken kaza meydana geldi. Olay yerine gittik. 3 canımızı olay yerinde bıraktık. Çok üzgünüz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Keşke olmasaydı geri getiremeyeceğiz arkadaşlarımızı ama yaralı arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gören 16 arkadaşımızı ziyaret ettik. Yaralılarımızdan 4'ünün durumu ağır. Onlarında sağlıklarına kavuşması için dua ediyoruz."

Yaralıların henüz olayın şokunda olduğu için kazanın nedeniyle ilgili bir bilgi alamadıklarını anlatan Demir, "İşçi arkadaşlarımız Eskişehir'den geldikleri için yol uzun. Bir çoğu uyku halindeydi. Uyudukları için kazanın nasıl olduğuyla ilgili daha herhangi bir bilgi alamadık. Aracın hız sınırının yasal sınırlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Otobüsün sürücüsü şu anda gözaltında. Soruşturma sürüyor. Kazayla ilgili olarak bir sıkıntı veya kusur varsa da elimizden geldiği kadar bu olayın bir daha olmaması için veya neden olduğuyla ilgili bir sıkıntı varsa da bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

"KAZA NEDENİYLE FABRİKADAKİ ÜRETİM DURDU"

İnönü'de faaliyet gösteren fabrikanın faaliyetinin kaza nedeniyle durdurduğunu bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde gelen acı haber nedeniyle arkadaşlarımızın morali bozuldu. Fabrika direktörümüz sağ olsun fabrikadaki üretimi durdurdu. Bütün arkadaşlarımızı evlerine gönderdi. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimizin canı yandı. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla da üretimi de durdurmuş olduk."

