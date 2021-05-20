GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Eskişehir'in yanı sıra Ankara ve Kütahya'dan gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



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