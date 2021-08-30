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GÜNCELLEME - Eskişehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

30.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLILARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak'taki kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde Fazlı B. (35) ile Ozan D. (30) ve Onur Y. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fazlı B'nin, üzerinde taşıdığı tabancayla diğer iki kişiye ateş ederek kaçtığı iddia edildi.

Göğsünden yaralanan Ozan D. ile başından yaralanan Onur Y, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı Fazlı B. ile yanında bulunan 2 şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3 tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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