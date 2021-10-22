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GÜNCELLEME - Eskişehir'de "yol vermeme" kavgasında silahla ateş açtığı iddia edilen zanlı tutuklandı

22.10.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Eskişehir'de "yol vermeme" kavgasında silahla ateş açtığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan kavga sırasında yoldan geçen bir kadının silahla vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Güllük Mahallesi Baysal Sokak'ta Elvan C'nin (36) silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş ettiği ileri sürülen Aykut Batuhan G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, minibüsün okul servisi olduğunu fark etmediğini, kargo firması aracı zannettiğini ve olayda kullandığı tabancayı Porsuk Çayı'na attığını söyledi.

Kavga sırasında kaldırımdan seken kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanan Elvan C'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Aykut Batuhan G, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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