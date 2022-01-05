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GÜNCELLEME - Eskişehir'deki iki cinayetin şüphelileri tutuklandı

05.01.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 ay arayla bıçakla iki kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

Ormanlık alanda geçen yıl ağustosta Mehmet Yerebakan'ın, yılbaşı gecesi de Göktuğ Tamer K'nin öldürülmesiyle ilgili yakalanan Görkem D. (23) ve Benan B'nin (54), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlıları adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Cinayetlerle ilgisi bulunduğu belirtilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer K'nin (36) bıçakla öldürülmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlılar Görkem D. ve Benan B'yi gözaltına almıştı. Bu kişilerin ifadelerinden, 5 ay önce 61 yaşında kaybolan Mehmet Yerebakan'ın da öldürüldüğü belirlenmişti. Yerebakan'ın cesedi, yılbaşı gecesi cinayet işlenen bölgede toprağa gömülü bulunmuştu.

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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

İrem Eczanesi
Odunpazari
(04.01.2022 18:30 / 05.01.2022 08:30) Eczanesi
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İrem Eczanesi
Odunpazari
(04.01.2022 18:30 / 05.01.2022 08:30) Eczanesi
040120221830050120220830
İrem Eczanesi
Odunpazari
(04.01.2022 18:30 / 05.01.2022 08:30) Eczanesi
040120221830050120220830
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