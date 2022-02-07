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  4. GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

07.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre yangına 45 araç ve 140 personelle müdahalede bulunuluyor.

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