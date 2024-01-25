Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren sanığa 34,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Ocak'ta Fatih Camisi'nde Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla, Yusufcan İslam'ı da darp sonucu yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Ömer Salgın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, imam Galip Usta'nın ifadesine yer verildi.

Sanığı tanımadığını ve husumetli olmadığını belirten Usta, olay günü akşam namazının farzını kıldırdıktan sonra sünneti kıldırmaya hazırlandığı sırada arka saflardan birinin yüksek sesle "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın." şeklinde bağırdığını dile getirdi.

Kendisinin bağıran kişiyle muhatap olmadığını, namaza devam ettiğini aktaran Usta, bu sırada sesi gelen sanığın ne söylediğini anlamadığını, namazın ardından da güvenlik görevlilerinin sanığı camiden uzaklaştırdığını anlattı.

Usta, sonrasında cami içerisindeki imam odasına geçerek öğrencileri olan Bilal Erdem, Yusuf Mumcu ve Yusufcan İslam ile ders yapmaya başladığını, bir süre sonra aniden odaya giren sanığa "Buyur ne soracaksın" dediğini, kendisine cevap vermeyen sanığın göğsüne vurmasıyla koltuğa düştüğünü ifade etti.

İMAM SANIĞI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Sanığı engellemeye çalışırken elindeki bıçağı gördüğünü, kendisini savunmaya çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını belirten Usta, bu sırada odadaki Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun müdahale etmeye çalıştığını, Yusufcan İslam'ın şahsı uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'in doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile iyileşmez ve yaşamını tehlikeye sokan nitelikte yaralanmaları olduğu vurgulanan iddianamede, müşteki Yusufcan İslam'ın yarasının ise kırık bulunur şekilde ve basit tıbbi müdahale ile iyileşmez nitelikte olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Fatih Camisi'ndeki saldırının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer Salgın tutuklanırken, yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem hastanede tedavi altına alınmıştı.

