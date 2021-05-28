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GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

28.05.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı (GÖZALTINA ALINAN SAYISI EKLENDİ)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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