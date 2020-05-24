GÜNCELLEME - Gaziantep'te 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmanın yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü takip sonucu dün olayın yaşandığı mahallede yakalanan Cemal Ç'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
katil zanlısı yakalandı" />