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GÜNCELLEME - Gaziantep'te bir grubun Güney Koreli turisti rahatsız ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma

28.02.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin yabancı uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.

Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gül, şunları ifade etti:

"Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."

Gül, konuya ilişkin akşam yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te Güney Koreli turistleri rahatsız edenlerin kimlikleri tespit edilmiştir. 1 kişi gözaltında olup konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." dedi.

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