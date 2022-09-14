GÜNCELLEME - Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda anne T.A, baba M.S.T. ve akrabaları V.A'yı yakaladı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

- 800 saatlik kamera kaydı incelendi

Valilikten yapılan açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığınca 12 Eylül Pazartesi Kale Mahallesi'nde çöp konteyneri yanına bırakılan erkek bebek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Adli makamların koordinesinde olayı aydınlatmak için kurulan özel ekibin yaptığı 800 saatlik kamera incelemesinin yanı sıra Kale Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla tek tek ve yüz yüze görüşülerek elde edilen istihbarat bilgilerinin değerlendirildiği açıklamada, "Titiz planlama takip ve çalışmalar neticesinde, 3 şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. 14 Eylül 2022 günü bebeğin anne ve babası olduğu tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kale Mahallesi’nde önceki gün çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etmiş, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

