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  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

28.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN TOPRAĞA VERİLDİĞİ BİLGİSİ VE BABANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 13 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Mirza Taş'a, ablasının sürdüğü bebek arabasının içinde sokakta giderken maganda kurşunu isabet etti.

Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Minik Kaan, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öğretmen olan Baba Ali Taş (35), zanlıların bir an önce bulunmasını isteyerek, "Ben gül yüzlü meleğimi kaybettim. Her ölümün bir sebebi var derler evet bizim de var serseri bir kurşun. Ses olmak istiyoruz. Bugün bu ses ilk benden başlasın. Nice Kaan Mirza'lar ölmesin. Kaan Mirza’lar yaşasın. Şu an gözlerimin camında gözyaşlarım içime akıyor." diye konuştu.

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