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GÜNCELLEME - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına ilişkin 6 şüpheli adliyede

23.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde dün bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamasına ilişkin başsavcılıkça soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Bu arada, gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beştepe Mahallesi'nde 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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