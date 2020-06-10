GÜNCELLEME - Gaziantep'te sağlık çalışanına darp güvenlik kamerasında

Olayın ardından polis karakoluna gidip şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Olayın ardından 4 günlük iş görmezlik raporu aldım. Daha fazlası verilecekti ama istemedim. Onlar beni bu hale getirdi ama diğer vatandaşların belki bana ihtiyaçları var. 5 aydır ailemden uzağım, hastalara yardımcı oluyorum. Yaşadıklarıma rağmen pazartesi görevimin başında olacağım. Tüm hastalar için burada savaşacağım."

