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GÜNCELLEME - Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

28.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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GÜNCELLEME - Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden kadının babası H.İ.S. tutuklandı - Zanlının olaydan sonra 155 Polis İmdat Hattını arayarak, "Kızımı öldürdüm, gelin" dediği öğrenildi ADLİ SONUÇ VE DETAY EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eşinden ayrılıp bir süre önce merkez Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'ndeki babaevine gelen F.D. (26), evde tabancayla vuruldu.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

F.D'nin babasının da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Baba H.İ.S. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, olaydan sonra 155 Polis İmdat Hattını arayarak, "kızımı öldürdüm, gelin" dediği, emniyette verdiği ifadede ise kızının psikolojik sorunları olduğunu, intihar etmek isterken müdahale ettiği sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Gaziantep'te tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

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