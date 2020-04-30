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GÜNCELLEME - Gaziantep'teki boş otelde yangın çıktı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kullanılmayan 11 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda bulunan ve bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Polis ekibi de otelin yanındaki iş merkezini tedbir amaçlı boşaltarak yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.

Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Yangın ihbarını alır almaz 5 ekip ve yaklaşık 45 personel gönderdik. Tabii orası yıllardır atıl durumda. Otelin içindeki malzemelerin hepsi duruyor ama otel faaliyet göstermiyor. Binaya giren hırsızlar çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken kıvılcım jeneratör gibi malzemelerin olduğu yere sıçradı. Bu ihtimal üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çok şükür ciddi bir yangın olmadı." diye konuştu.

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