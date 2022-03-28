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GÜNCELLEME - Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

28.03.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ANKARA/ Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bugün de 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İran uyruklu sürücü gözaltına alındı

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahasına gelen İran uyruklu B.M idaresindeki 81 AA 174 plakalı tır, ekiplerce yapılan risk analizi sonrası, x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonrası şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine hangara sevk edilen tırda, Kuntiz ve Yoyo isimli narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle ekiplerce arama yapıldı.

Köpeklerin tırın çekicisinde bulunan metal yakıt deposuna tepki vermesi üzerine, deponun içindeki sıvıdan numune alındı.

Yapılan tetkikler sonucunda, numunenin "metamfetamin hidroklorür" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

33 bidona aktarılan metamfetaminin 622 kilo 24 gram olduğu tespit edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddeye, yakıt tankına ve tırın çekicisine el konuldu.

İran uyruklu sürücü B.M gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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